USA: «Kvantturvalisus on nüüd meie peamine küberrisk ja me hakkame sellega tegelema!»

PQC standardite olulisus

Post-kvantkrüptograafia (PQC) standardite kehtestamine on ülioluline, et kaitsta andmeid tulevaste kvantküberjulgeolekuohtude eest. Praegu konkureerivad USA ja Hiina , et arendada kõige arenenumat kvantarvutitehnoloogiat.

Mõned aruanded viitavad sellele, et Hiina on investeerinud üle 15 miljardi dollari kvantarvutite uurimisse. See on enam kui viis korda rohkem kui USA eraldas. On üsna selge, et Hiina eesmärk on saada liidriks kvanttehnoloogia valdkonnas.