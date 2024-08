Tänavu 5. septembril ilmuma pidanud «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl» jõuab meieni nüüd hoopiski 20. novembril.

Üksikisikuvaates seiklusmärulit on ka varem korduvalt edasi lükatud. Seda paljuski põhjusel, et selle valmistaja GSC Game World on Ukraina mängustuudio ning teos valmib, vähemalt osaliselt, sõjatingimustes.