Türgis keelati just see mängukeskkond, et kaitsta lapsi

Hiiglasliku mänguplatvormi üheks omaduseks on asjaolu, et iga kasutaja saab sellele ka ise sisu luua, nende hulgas ka eelmainitud alaealised. Platvormi ninamees Stefano Corazza on selle kohta öelnud, et põhimõtteliselt saaks väita, justkui kasutaksid nad lapstööjõudu.