USKUMATU! Näib, et USA polegi suureks sõjaks valmis

Rahvusliku Kaitse Strateegia Komisjon jõudis järeldusele, et USA pole valmis võitlema ega võitma suures sõjas, kuna relvajõud on liiga väikesed ja kaitsekulutused ebapiisavad. Raport hoiatab, et oht USA-le on nii tõsine, et see ületab isegi kogu Külma sõja perioodi vältel olnud ohte ja riske, kuna vastaste nagu Hiina, Venemaa, Iraani ja Põhja-Korea ühine võim kasvab.