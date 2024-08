Hiina hiidtuulik sõidutati avamerele voolu ketrama – vaata, millega on tegu

Kui Mingyangi OceanXist esmakordselt teatati, tekitas see juba oma kahe rootoriga disaini tõttu palju tähelepanu. Nüüd on minemas lahkunud oma koostethasest Guangzhoust, Hiinas, ja suundub Qingzhou IV meretuuleparki, mis asub Yangjiangis, Gangdongis, et panna end proovile.

OceanX pole kergekaaluline isegi meretuulepargi installatsiooni jaoks. See koosneb kahest MySE16.6(T) tuuleturbiinist, mille tiiviku diameeter on 182 meetrit ja kogu ujuv platvorm kaalub 15 000 tonni. Seda saab ankurdada vähemalt 35m sügavusse vette.

Mingyang Smart Energy poolt ehitatud ja Huangpu Wenchong Shipbuilding Company ning China State Shipbuilding Corporationi koostöös valminud kahekordsed rootorid on kavandatud tootma üle 16 MW energiat. See võib automaatselt pöörata tuule suunas, et alati vastutuult jääda, mis on merel väga oluline omadus. Pöördub terve ujuvplatvorm, mis teb konstruktsiooni ehk töökindlamakski.

Ettevõtte sõnul suudab OceanX taluda tuuli kuni 260 km/h, mis on võrdväärne 5. kategooria orkaani või taifuuniga. Selle ühekordne kinnitussüsteem ja allatuult suunatud hoiak võimaldavad rootoritel painduda ilma ohtu sattumata, et nad võiksid tabada tugistruktuuri, mis on kavandatud taluma selliseid tugevaid tuuli ja tormiseid meresid.

Kuigi mõned aruanded väidavad, et OceanX suudab isegi orkaani ajal energiat toota, on see siiski kahtlane. Ametlikud spetsifikatsioonid näitavad, et selle nimivõimsuse tuulekiirus on umbes 36 km/h, mis jääb orkaani tuulevahemikust tunduvalt allapoole. Lisaks näitavad tuuleturbiinide omadusi käsitlevad valemid, et iga tuuleeturbiin, mis üritab suurtel tuulekiirustel energiat toota, selle asemel, et ellujäämiseks ennast seisara, võib raginal tükkideks lennata.

Võib-olla on siin tõlkeviga või on Mingyangi turundusosakond lihtsalt selles orkaanituultest energiatoomise kontseptsioonis veidi liiga optimistlik. Igatahes ootab avalikkust põnev priood, kui see hiiglane tõesti tugevatesse tuultesse töötma sätitaks.