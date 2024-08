See saab olema maailma kõrgeim puitmaja – tegelikult pilvelõhkuja

55-korruselises puitpilvelõhkujas on hotellid, bürood ja korterid

Massiivne liimpuit kui tulevikumaterjal

Liimpuit ei koosne lihtsatest prussidest, vaid on tehases toodetud materjal, mis koosneb mitmest kihist liimitud puidust. MGA kasutab glulam- ja ristlamineeritudpuitu (cross-laminated timbre ehk CLT), mis on spetsiaalselt loodud taluma survet, niiskust ja muid keskkonnamõjusid. Liimpuit on võrreldes betooni ja terasega odavam, kergem ja oluliselt keskkonnasõbralikum materjal. Ehitusvaldkonnas peetakse seda usaldusväärsemaks kui traditsioonilisi materjale nagu betoon ja teras.

Keskkonnasõbralik disain ja kõrguspiirangute ületamine

Arenduse maksumuseks hinnatakse üle 700 miljoni dollari ning see hõlmab mitut mitmik-kasutusega hoonet. Liimpuidust ehitiste puhul on varem kehtinud piirangud, mis lubasid ehitada kuni 18 korrust, kuid MGA plaanib need piirangud ületada. Liimpuit on populaarne jätkusuutlik ehitusmaterjal, millel on väiksem süsinikujalajälg ja mis on loomult ka taastuv materjal ning seda enam, mida pikem on sellest valmistatud materjali kasutusiga. Lisaks on liimpuidust hoonete ehituskiirus tänu eelvalmistatud elementide kasutamisele märkimisväärselt kiirem.