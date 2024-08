Tumeveebis kasvab nõudlus nende tehisaru loodud võigaste pitide järele

Dr. Davy võttis kokku, et üks paljudest olulistest riskidest, mis kaasneb AI kasutamisega sellise materjali loomiseks, on see, et õiguskaitseasutustel, kes peavad seda materjali mõistma, kodeerima ja sellele reageerima, seisab ees tohutu väljakutse. On ülioluline, et meie politsei ja avaliku kaitse asutused püüaksid sellest paremini aru saada, et nad suudaksid tõhusalt reageerida sellele tehnoloogilisele muutusele, mis ei näita märke aeglustumisest.

Ta rõhutas, et eksiarvamus, nagu oleks AI-põhised pildid «ohvriteta», ei saaks olla tõest kaugemal. Leiti, et paljud kurjategijad hangivad laste pilte, et neid manipuleerida, ja et soov «hardcore»-piltide järele, mis eskaleerub «softcore»-piltidest, on regulaarselt arutelu teema.

Professor Lundrigan lisas, et analüüsitud vestlused näitavad, et tehisintellekti sellisel viisil kasutamise nõuannete ja juhiste leviku kaudu säärane lapspornograafia materjal levib ja kuritegevus suureneb. See suurendab ülemaailmset ohtu kõikides lapsporno vormides ja seda tuleb vaadelda kriitilise valdkonnana, mida võitluses seda tüüpi kuritegevusega käsitleda.