Texases sai just valmis 3D-prinditud majadest asum

Ballard selgitas 2022. aastal NASA lepingut kommenteerides: «Kui soovime muuta kosmoseuuringute paradigmat – «sinna ja tagasi» asemel «sinna jääda» – vajame tugevaid, vastupidavaid ja laiaulatuslikke süsteeme, mis suudavad kasutada Kuu ja teiste planeetide kohalikke ressursse. Meil on hea meel, et meie senine uurimis- ja arendustöö on näidanud, et sellised süsteemid on tõepoolest võimalikud, ja ootame nüüd huviga, et see võimalus reaalsuseks muuta».