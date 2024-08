Ukraina relvasepad teevad pomme kõigest – ka Toyota vesinikuauto osadest

Pomm oli väidetavalt osa Ukraina juulikuisest vastupealetungist Vovtšanskis, mis asub Ukraina põhjaosas. Vene väed ei suutnud Vovtšanski lõunaosas rünnakut läbi viia ja tõmbusid tagasi kombinaati, mis asus linna põhjaosas kõrgemal positsioonil. Ukrainlased piirasid sisse peaaegu kogu nende positsiooni, kuid neil ei olnud piisavalt tulejõudu, et tehast otse rünnata. Vähenev välismaine sõjaline abi takistas õhulööke ja tavalised droonid ei suutnud kanda piisavalt suurt lõhkelaengut. Seetõttu pöördusid ukrainlased ebatavalise varustuse allika poole: elektriautod.

Väidetavalt on Ukraina võitlejad kogunud erinevatest sõidukitest komponente, et luua omavalmistatud enesetapurünnakute droone ja teisi kaugjuhitavaid sõidukeid. Näiteks on vanadest Tesladest saadud akusid ja mootoreid. Elektrooniliste vastumeetmete kasutuselevõtt on muutnud õhudroonide kasutamise keerulisemaks, mistõttu otsustasid ukrainlased kasutada maapealseid transpordivahendeid, et toimetada kohale üle 200 kilogrammi kaaluv lõhkelaeng, mis oli valmistatud Toyota Mirai vesinikukütuse paagist.

Mirai, mis töötab vesiniku baasil, saab oma energia H2 ülekandmisel kõrgsurvepaagist kütuseelemendi kaudu, mis toodab elektrit, et käitada auto elektrimootoreid. Paak kaalub ligikaudu 52 kilogrammi ja suudab hoida veidi üle 5 kilogrammi vesinikku, mille rõhk on 700 bari. Paak peab olema väga tugev, et taluda sellist rõhku, mis on võrdne 6900 meetri sügavusel vees olevaga. Vesinikul on suur energiasisaldus – 33,6 Wh/kg ehk ligikaudu 677,6 megadžauli kogu paagi kohta, mis võrdub umbes 162 kilogrammi trotüüli (TNT) plahvatusjõuga.

Kui paaki lisati avaldamata kogus lõhkeainet, loodi efektiivne ja madala maksumusega pomm, mis suutis tungida sügavale vaenlase kindlustustesse. Pomm paigutati kaugjuhitavale sõidukile, mis liikus osaliselt purustatud silla kaudu, mida venelased ei suutnud puuduliku nähtavuse tõttu avastada. Sõiduk jõudis kompleksis asuva hooneni ja plahvatas, tekitades seenekujulise pilve ja suure tulekahju. On spekuleeritud, et plahvatus tabas Vene laskemoonaladu.

Plahvatus murdis venelaste kaitseliinid, sundides neid tugevdama oma positsioone, mis lõi uusi auke nende kaitses. Ukraina vastupanuliikumine sai tänu sellele edumaa, ohustades Vene vägede varustusteid. Võitlus Vovčanskis jätkub, kuid tähelepanuväärne on see, et Toyota Mirai mängis rolli Ukraina territooriumi tagasivõtmisel Vene sissetungijate käest.