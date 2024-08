Krüptomiljardär viib neljaliikmelise seltskonna tavatule kosmoserännakule

SpaceX teatas oma eelseisvast erakosmoselennust polaarorbiidile mehitatud Dragon kosmoselaevaga. Missioon, mille nimeks on saanud Fram2, mis sai nime laeva järgi, mis jõudis esimesena nii Maa Arktika kui ka Antarktika piirkonda. Meeskonda juhib Malta bitcoini kaevandusettevõtete f2pool ja stakefish asutaja Chun Wang. Lisaks temale kuuluvad meeskonda Norra kinematograaf Jannicke Mikkelsen, Austraalia polaaruurija Eric Philips ja Saksa robootikateadlane Rabea Rogge.

See kosmoselend on kõigile meeskonnaliikmetele esmakordne kogemus. SpaceX sõnul kavatseb Wang kasutada missiooni, et rõhutada meeskonna uurimisvaimu, äratada laiemas avalikkuses huvi ja uudishimu ning näidata, kuidas tehnoloogia võib avardada meie uurimisvõimalusi nii Maal kui ka kosmoses.