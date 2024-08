See implantaat kaitseb opioidsete narkootikumide üledoosi eest

Naloksoon on tõhus vastumürk, kuid tavaliselt vajab see kiiret manustamist lähedaloleva inimese poolt. Nüüd on Brigham and Women's Hospitali teadlased, mis on osa Mass General Brigham tervishoiusüsteemist, ja MIT arendanud välja implanteeritava seadme, mis suudab opioidide üleannustamist tuvastada ja vältida.

Seadme nimi on «iSOS» ning see jälgib pidevalt südame- ja hingamissüsteeme, tuvastades üleannustamise tunnuseid ja manustades vajadusel automaatselt naloksooni. Prekliinilistes uuringutes tuvastas ja vältis iSOS efektiivselt opioidide üleannustamisi. Uuring avaldati ajakirjas Device.

Peter Ray Chai, MD, MS, Brigham and Women's Hospitali erakorralise meditsiini osakonnast, selgitas, et naloksoon on elu päästev, kuid sageli ei jõuta seda õigeaegselt manustada.

iSOS-seade pakub uuenduslikku strateegiat opioidide üleannustamise tuvastamiseks ja täpseks naloksooni manustamiseks just sel hetkel, mil see on vajalik, lootuses päästa inimesed üleannustamisest ja soodustada taastumist opioidisõltuvusest.

Üleannustamise ajal kaotavad inimesed tavaliselt teadvuse, mistõttu automaatne naloksooni manustamise süsteem võiks päästa nende inimeste elu, kes kasutavad opioide üksi.

Giovanni Traverso, MB, Ph.D., MBBCH, Brigham and Women's Hospitali ja MIT-i meditsiiniosakonnast, lisas, et juhtudel, kus läheduses on keegi, kes suudab abistada, võib inimene pääseda intramuskulaarse või intranasaalse naloksooni manustamise kaudu, kuid selleks on vaja abistajat. Tahtsime leida viisi, kuidas seda teha autonoomselt.