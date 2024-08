Droonisõda Ukrainas – venelasedki katsetasid oma Trooja hobust

4. Elektrooniline sõjapidamine

5. Logistika ja varustamine

Piloodivaate (FPV) droonide eelised ja puudused kaasaegsetes konfliktides

FPV droonid pakuvad märkimisväärseid eeliseid; need on enamasti käsitööstuslikult valmistatud tsiviildroonide baasil, mida üksused militariseerivad. Need väikesed droonid on väga lihtsad kasutada ja neil on huvitav autonoomsus. Ukraina sõja alguses kasutati neid vaatluseks ja lahinguvägede asukoha määramiseks. Kiiresti lisati droonidele käsitööstuslikud süsteemid, et visata väikesi granaate ja mõnikord rakette sõidukitele või lahingupostidele. Droonid on äärmiselt diskreetsed: nad suudavad lennata kõrgel, tekitada vähe müra ja on seega raskesti avastatavad maavägede poolt, ning nende väike suurus muudab need radarisüsteemide jaoks väga keeruliseks tuvastada.