Kas tehisarupõhis lähisõbraga peaks äkki abielluma?

Ettevõttel on miljoneid kasutajaid, pakkudes justkui plaastrit koroonapandeemia ajal süvenenud üksildusprobleemile. Pole üllatav, et ettevõtte asutaja ja tegevjuht Eugenia Kuyda usub, et nende juturobotid võiksid olla võimas vahend uute sõprussuhete loomiseks või emotsionaalse toe pakkumiseks.

Hiljutises intervjuus väljaandele «The Verge» viitas Kuyda, et mõned kasutajad võivad minna nii kaugele, et abielluvad oma AI kaaslasega, jättes seejuures kõrvale traditsioonilised sõrmuste vahetamise või reaalse maailma pidustused. Kui temalt küsiti, kas me peaksime sellega leppima, andis tegevjuht huvitava vastuse. Kuyda arvates on see vastuvõetav, kui see pikemas perspektiivis muudab inimese õnnelikumaks. Kui inimese emotsionaalne heaolu paraneb, ta tunneb end vähem üksildasena ja rohkem seotuna teiste inimestega, siis on see tema sõnul täiesti normaalne.

Kuyda lisas, et enamik inimesi mõistab, et see pole päris inimene, vaid lihtsalt fantaasia, mida nad teatud aja jooksul läbi mängivad ja seejärel lõpetavad.

Replika on juba sattunud mitmete vastuolude keskmesse, alates sellest, kui seksuaalselt agressiivsed juturobotid on ahistanud inimkasutajaid, kuni selleni, et mehed on loonud AI-tüdruksõpru ja neid verbaalselt väärkohelnud.

2023. aasta alguses keelas ettevõte oma kaaslastel reageerida seksuaalsetele vihjetele, mis põhjustas laialdast pahameelt. Vaid kuu aega hiljem kinnitas Kuyda, et Replika taastas eelneva tarkvaraversiooni, andes taas võimaluse seksuaalselt laetud vestlusteks.