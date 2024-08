USA uued raketid muudavad jõudude tasakaalu Hiina ümber – loe, millega on tegu

See relv annab samuti võimaluse ohutuks rünnakuks suure tähtsusegaga sihtmärkidele, nagu näiteks vaenlase juhtimis- ja kontrollilennukid.

Arendatud Raytheoni SM-6 õhutõrjeraketist

AIM-174B arendati Raytheoni SM-6 õhutõrjeraketi baasil ja see kuulutati ametlikult välja juulis. Tegemist on pikima tegevusraadiusega relvaga, mida USA on selles piirkonnas kunagi kasutanud. Raketisüsteem on ühilduv vähemalt ühe USA liitlase – Austraalia – hävitajatega.

Raketil ei ole vaja uusi tootmisliine ning selle lennukaugus ületab mitu korda USA järgmise parima valiku, AIM-120 AMRAAM raketi oma.

Taipeis baseeruva mõttekoja Association of Strategic Foresight teadlane Chieh Chung märkis, et USA võib tagada oma oluliste varade, näiteks lennukikandjate grupi, turvalisuse ja viia läbi pikamaa lööke Hiina Rahvavabastusarmee (PLA) sihtmärkide pihta. Ta lisas, et AIM-174B muudab võrrandit, hoides PLA lennukikandjaid jälitavaid lennukeid laskeraadiusest väljas ja ohustades isegi neid lennukeid, mis ründavad Taiwani. See suurendab tõenäosust, et USA sekkuks suuremasse konflikti piirkonnas.

Esmaesitlus juulis rahvusvahelisel mereväeõppusel

Raytheoni arendatud SM-6 raketi lennukiversiooni esmaesitleti juulis suurimal rahvusvahelisel mereväeõppusel. Pikamaa raketti nähti F/A-18 Super Hornet hävitajal Hawaii lähistel toimunud Rim of the Pacific (RIMPAC) õppuste ajal.

Raportid kinnitasid, et rakett on operatiivne koos F/A-18 Super Hornet hävitajaga lennukikandja USS Carl Vinsoni pardal.

Erikatsetuste jaoks modifitseeritud raketid

Juulis jäädvustasid fotograafid Pearl Harbor-Hikemi ühisbaasis F/A-18E hävitaja VFA-192 «Golden Dragons» eskadrillist, mis kandis AIM-174B treeningrakette. Samuti märgati teist Super Hornetit VFA-2 «Bounty Hunters» eskadrillist, mis oli varustatud samade rakettidega. Tähelepanuväärne on, et need raketid olid erikatsetuste jaoks modifitseeritud, mida kinnitas nende tähistuses olev eesliide «N».

Uus USA rakett ületab oma võimekustel Hiina PL-15 raketi, mille tegevusraadius on 250 kilomeetrit. Hiina õhk-õhk rakettide uurimisinstituut arendas PL-15 välja, asendades sellega PL-12 raketi, mille maksimaalne tegevusraadius oli ligikaudu 100 kilomeetrit. PL-15 rakti enda aktiivse radarituvastuse ulatust on märkimisväärselt suurendatud ning rakett on varustatud segamisvastase andmesidega, mis on oluline pika tegevusraadiusega sihtmärkide ründamiseks.

Arusaadavalt on Ühndriigid kasutusse võtmas sealses piirkonnas eriti võimekaid rakette, et kallutada jõudude tasakaalu suunal, mis väldiks Taiwani ründamise kommunistliku Hiina poolt.