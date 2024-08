KETTI POLEGI – vaata ise Tehti kaubaveojalgaratas, mis tarib pool tonni kaupa – ka hind on paras kirves

Intelectra oli üks eelmise kuu Eurobike'i näituse tõelisi pilgupüüdjaid. Erinevalt teistest elektrilistest kaubaveo sõidukitest näeb see välja vähem nagu tavaline jalgratas, trike või nelikratas ja pigem nagu midagi täiesti uut. Selle 1215 mm pikkune veokikast on kergelt ettepoole kallutatud ja asub tugevas alumiiniumraamis, millele on omakorda toeks pikad, õhukesed plastvelgedega rattad.



Musklis kaubavedaja linnatingimusteks

Intelectra kaalub 122 kg ja suudab vedada kuni 450 kg koormat, kaasa arvatud juhi kaal. Sõiduk on mõeldud nii reisijate kui kaubaveoks. Kuigi Intelectra ei sõltu otseselt juhi jalgade jõust, muundatakse väntamisenergia hoopis kuni 250-vatiliseks elektrienergiaks generaatori abil, mis asub väntade vahel. See energia laeb 1400-Wh+ akut, mis omakorda toidab kahte 125-vatist tagumist rummumootorit. Juhi väntamisjõud ja -rütm kontrollivad mootori väljundit nutika multikontrolleri süsteemi kaudu, mis tähendab, et tugevam väntamine teeb sõiduki kiiremaks, kuid kogu protsess on elektrooniliselt juhitav.

Innovatiivne jõuülekanne ja väike hooldusvajadus

Dynamic Drivesi jõuülekandesüsteem välistab kettide, rihmade ja muude mehaaniliste komponentide vajaduse, mis aitab vähendada süsteemi kulumist ja hooldusvajadust. Ettevõte hindab, et süsteem suudab läbida kuni 30 000 km ilma hoolduseta.

Intelectra suudab sõltuvalt koormusest ja jõuülekande konfiguratsioonist läbida ühe laadimisega kuni 93 km. Aku laeb end umbes pooleteise tunniga, mis vähendab tööpäeva jooksul seisakuid. Regeneratiivpidurdamine aitab sõidu ajal maksimeerida sõiduulatust.

Registreerimisnõuded ja erinevad versioonid