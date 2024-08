Kosmosetehnikaga tehakse revolutsiooni õhu konditsioneerimisel

Kuigi tänapäeva konditsioneerid on tõhusamad kui kunagi varem, jäävad nad siiski elektrivõrkudele suureks koormaks. Lisaks on uute, tõhusamate seadmete hankimine kallis, eriti suuremahuliste kommertssüsteemide omanike jaoks. Selle probleemi lahendamiseks on Helix Earth Technologies arendamas lahendust, mis kasutab tehnoloogiat, mis algselt loodi õhu filtreerimiseks kosmoselaevadel. Selle tehnoloogia töötasid välja ettevõtte tegevjuht Rawand Rasheed ja tema meeskond NASA-s.

Helix Micra: kuus kuni kaheksa korda tõhusam

Kõnealune tehnoloogia kannab nime Helix Micra, mis on filtreerimissüsteem, mis koosneb ettevõtte patenteeritud filtritest ja vedelatest kuivatusainetest. Rasheed väidab, et Helix Micra süsteem on kuus kuni kaheksa korda tõhusam kui muud kaubanduslikult saadaval olevad niiskuse eemaldamise süsteemid, on palju väiksem ja filtreid saab hõlpsasti 3D-printimise teel toota, kasutades taaskasutatud materjale.

Kuid kõige olulisem on see, et süsteemi saab kohandada olemasolevatele kommertslikele ruumide sisekliima kontrollisüsteemidele, vähendades energiatarbimist 50% või rohkem. Seda saavutatakse õhuniiskuse eemaldamisega – mis on jahutusprotsessi oluline osa – palju tõhusamalt kui praegune tehnoloogia võimaldab.

Kosmosest inspireeritud lahendus

Helix Micra filtrid töötati algselt välja mikromeetri suuruste veepiiskade püüdmiseks, mida pritsitakse kosmoselaevades tulekahjude kustutamiseks. See omadus teeb tehnoloogia ideaalseks õhu eelniisutamiseks, enne kui see suunatakse olemasolevasse katusekonditsioneeri – ülesanne, mis ettevõtte sõnul võib niisketes keskkondades moodustada kuni 80% konditsioneeri energiatarbimisest.

Helix Micra süsteemid on märksa väiksemad kui AC-seadmed, millega nad on ühendatud. See tähendab, et olemasolevat konditsioneeri ei ole vaja välja vahetada, ja ettevõte väidab, et Helix Micra seadme saab paigaldada paari tunni jooksul ühe tehniku poolt. Lisaühik on vaid kümnendik AC-süsteemi suurusest ja hooldamine on väidetavalt lihtsam kui AC-seadme enda puhul, kusjuures hooldus toimub sama sagedusega kui tavapärane konditsioneeri hooldus.

Tõhus ja kohandatav lahendus

Helix Earth Technologies on saanud mitmeid toetusi ja rahastust mitmesugustest allikatest, sealhulgas DOE ja NASA, ning kuulutati hiljuti 2024. aasta Urban Future Prize Competitioni finalistiks.

Kuna seadmed tuleb kohandada erinevate süsteemide jaoks, ei ole konkreetseid hinnadetaile veel avaldatud, kuid ettevõtte veebisaidi andmetel tasub seade end ära kolme aastaga ja kestab 15 kuni 20 aastat. Ettevõte keskendub esialgu Texase turule, enne kui loodetavasti laieneb USA-sse ja seejärel ülemaailmsetele turgudele. Kui teil on kommertshoone ja olete huvitatud, saate liituda ettevõtte veebisaidil ootenimekirjaga.