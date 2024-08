Volnorez droonivastane segamisseade, mida esmakordselt tutvustati avalikkusele 2023. aasta Venemaa Armee Expol, on nüüd aktiivselt kasutusel Ukraina sõjatandril. Sotsiaalmeedias levinud teated näitavad, et seda süsteemi on septembri keskpaigaks paigaldatud Venemaa T-80BVM tankidele, mis tegutsevad Ukrainas. See tähistab Venemaa pingutuste märkimisväärset eskaleerumist oma soomusüksuste kaitsmiseks Ukraina droonide, eriti kamikaze-stiilis rünnakute eest. Volnorezi kasutuselevõtt on Venemaa järjekordne püüd siduda elektroonilise sõjapidamis tehnoloogiad oma eesliiniüksustesse, et suurendada nende ellujäämisvõimalusi nende ptavas vallutus ja hävitussõjas.

Volnorez esindab Venemaa uusimat droonivastast tehnoloogiat, mis on loodud UAV (mehitamata õhusõidukite) ohtude neutraliseerimiseks. Seda süsteemi peetakse üheks Venemaa kaitsearsenali kõige võimekamaks ja samas salajasemaks lahenduseks. Selle hiljutine paigaldamine Vene tankidele viitab tungival soovil end kaitsta Ukraina droonirünnakute vastu, mis on tekitanud Putini väele märkimisväärset kahju.

Volnorezi elektroonilise sõjapidamise süsteem on nutikas droonivastane tehnoloogia, mis on välja töötatud sõjaväesõidukite, eriti tankide, kaitsmiseks piloodivaatega e. FPV (First Person View) kamikaze droonide ohu eest. Süsteem töötab raadiosageduste segamise põhimõttel, mis häirib drooni ja selle operaatori vahelist juhtsignaali. Kui FPV droon läheneb Volnoreziga varustatud sõidukile, kaotab droon ühenduse, sundides seda maanduma või hõljuma, kuni aku tühjeneb. See neutraliseerib drooni ohu, tagades sõiduki puutumatuse.