Londoni kool asendab õpetajad tehisaruga

Koolijuht John Dalton selgitas Business Insiderile, et õpilased saavad AI-põhise kohanduva õppimise kaudu suurt kasu, kuna see võimaldab igal õpilasel õppida oma tempos, mitte järgida klassi üldist tempot, mis võib mõne jaoks olla liiga kiire ja teistele liiga aeglane. See võib aidata õpilastel, kes muidu võivad maha jääda või vastupidi, mitte tunda igavust liiga aeglase õppetempo tõttu.

Pealtnäha tundub see otsus lihtsalt järjekordse AI tehnoloogia sisseviimisena haridusse, kuid sügavamalt vaadates võib see olla ajutine lahendus, et leevendada kroonilist õpetajate puudust Inglismaal, mis on kestnud juba aastaid.

AI entusiastid võivad näha seda sammuna tuleviku suunas, kuid arvestades AI tehnoloogia ilmseid puudusi ja kalduvust luua eksitavaid vastuseid ehk «hallutsinatsioone», tekitab see projekt põhjendatud kahtlusi. Eriti ohtlik võib see olla õpilastele, kes on oma kujunemisjärgus ja võivad sellistest eksitustest tugevalt mõjutatud saada.

Õnneks ei jää David Game College täielikult sõltuma AI tööriistadest. Pilootprojekti raames saavad õpilased kolmelt täiskohaga õppetoe spetsialistilt abi.

Dalton kaitses projekti, väites, et AI tööriistad annavad õpetajatele aega juurde ja võimaldavad õpilastel õppida tõhusamalt. Ta kasutas sarnaseid argumente, mida on kuuldud ka ettevõtete puhul, kes soovivad töötajaid AI-ga asendada. Kuid kriitikud leiavad, et tehisintellekti kasutamine õpetajana on liiga suur hüpe tulevikku.

Hariduskonsultatsiooni firma Higher direktor Hadida Grabow rõhutas, et AI võib olla väärtuslik lisaõpetajatele, kuid ei saa neid täielikult asendada. Ta viitas ka Los Angeles Unified School Districti juturoboti ebaõnnestumisele, mis tõi esile AI tehnoloogia piirangud ja vajaduse inimõpetajate järele.

Kuigi David Game College väidab, et on «AI õppimisprotsessi humaniseerinud», jääb lahtiseks, kas see katse toob soovitud tulemusi või süvendab juba niigi kriitilist õpetajate puudust Ühendkuningriigis.