Loe, millised veidrad sõjalised jõunumbrid toimuvad Alaska kohal

Ühised sõjalised operatsioonid ja vastused

24. juulil 2024 teatas Põhja-Ameerika Õhutõrjeväejuhatus (NORAD), et avastas kaks Venemaa Tu-95 «Bear» pommitajat Alaska õhukaitsetsoonis. Need pommitajad tõenäoliselt startisid Venemaa Kaug-Idas asuvast Anadyri õhubaasist , kust sageli alustatakse lende üle Põhja-Vaikse ookeani ja Beringi mere. Neid saatsid kaks Hiina Rahvavabastusarmee õhujõudude X’ian H-6KG pommitajat, mis kuuluvad Hiina 10. pommitusdiviisi 28. lennurügementi, mis baseerub Anqingi õhubaasis, Anhui provintsis. Anadõri (Venemaa) õhubaasi lähedal nähti ka kahte Hiina Y-20 raskeveokit, mis arvatavasti viisid kohale hooldusmeeskonna ja varustuse.

Samal ajal lendasid kaks Ameerika Ühendriikide B-52H Stratofortressi pommitajat Minoti õhubaasist Põhja-Dakotas Alaska Elmendorf-Richardsoni baasi, et osaleda õppusel Arctic Defender. Need pommitajad olid osa 69. «Knighthawks» pommitusrühmast ja kandsid hüüdnimesid « Heavy Hauler » ja « POW/MIA ».

Tuumajõudude demonstratsioon

Kõik kolm pommitajat – Venemaa Tu-95MS, Hiina H-6 ja USA B-52H - on allahelikiirusega ja disainilt 1960. aastatest või varasemast ajast. Nad pole stealth-tüüpi ja ei suuda tänapäevastest õhutõrjesüsteemidest läbi tungida, mistõttu on nad määratud kanderakettide rolli. Kuigi kõik kolm pommitajat on võimelised tuumarelva kandma, on Hiina H-6 tuumavõimekus pigem teoreetiline.