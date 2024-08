Ukraina uuendatud Neptuni rakett külvab Putini väes paanikat – vaata, mida nad selle vastu ette kavatsevad võtta

Täiustatud Neptuni raketti kasutati väidetavalt hiljutises öises rünnakus 31. juulil Venemaal Kurski lähedal asuvale Tšalino sõjaväelennuväljale. Allikate teatel tabas rakett ja hävitas lennuväljal asuva laskemoonalao. See on üks esimesi avalikult teadaolevaid juhtumeid, kus modifitseeritud Neptuni raketti on lahingus kasutatud pärast seda, kui eelmise aasta septembris teatati selle edukast kasutamisest Vene õhutõrjesüsteemide vastu Krimmis.

Venelaste võimalik vastus

Äärmiselt madala kõrgusega sihtmärkide tõrjumiseks soovitavad Vene analüütikud varustada Buk-M3 diviise täiendavate 9S36M radarvalgustitega, mis on paigaldatud spetsiaalsetele mastistruktuuridele. Samuti soovitatakse luua kõrge riskitasemega piirkondades patrullrühmad Su-30SM/2 mitmefunktsiooniliste hävitajatega, mis on varustatud R-77-1 rakettidega.



See kõik kostab ju veenvana, kuid tuleb arvestada, et Putini väe mistahes liikumisi jälgivad arvukad Ukraina luuredroonid ning Ukraina sõjaväe tegevus Vene aladel on tänaseks tegelikkuseks saanud. Venemaast on saanud seni ründajast nüüd ka end kaitsma pidav riik ja see on kulukas, süües nii närve kui raha.