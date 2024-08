TAHAD RAHU VALMISTU SÕJAKS! Rootsi kavatseb saata sellest sügisest oma sõjalised nõunikud Ukrainasse

Soov koguda luureandmeid konflikti olemuse kohta on seotud tänapäeva olulise probleemiga. Ukraina sõda ja lahingutegevust kajastatakse laialdaselt videotes, mida üldsusele edastatakse; siiski pole need videod tingimata kasutatavad, sest paljud tehnoloogilise jälgimise ja doktriinilise planeerimise seisukohalt vajalikud elemendid puuduvad, nagu näiteks kestvuse mõiste, jõu kasutamise doktriin ja paigaldamise ja roteerimise idee. Ainult kohapealne sõjaline luure suudab neid küsimusi lahendada. Lisaks läbivad need videod nende filmijate, edastajate ja jagajate kognitiivsed filtrid, mis muudab nende algallikate leidmise keeruliseks. Seetõttu kaaluvad rootslased tehnoloogilise teavitamise missiooni määramist administratsioonidele annetatud varustuse soorituse kohta Ukrainas, et välja töötada lahendusi võimalikele tehnilistele probleemidele. On aimata, et vajadus uute relvasüsteemidega koos lähetada Ukrainasse ja nende järele valvavaid Rootsi alamaid võib osaliselt tõukuda ka teadmisest, et Ukrainas on jätkuvalt ohjamata korruptsiooni. Selle riski maandamine eeldab aga samuti kohalolekut ning ilmselt ka sõjavarustuse annetamise või müügiga kaasas käivaid lepingupunkte, mis vajadusel sekkumist ka võimaldaksid.