Tesla värbab inimesi roboteid õpetama ja see on ikka paras looma töö

Samuti on oluline oskus autot juhtida, kuna töökuulutuses on märgitud, et kandidaadid peavad olema valmis «reisima kuni 25% ajast ja igapäevaselt piirkonnas sõitma.» On raske öelda, kas töötajad treenivad roboteid ka nendel sõiduseanssidel või on sõitmine mingil moel seotud treeninguga.

Mis on selle töö eest tasu? Tesla veebisaidi andmetel on tunnipalk 25,25–48,00 dollarit pluss sularaha- ja aktsiaoptsioonid ning muud hüved. Kuid nagu tööaeg, võivad ka töötingimused olla veidi kummalised, kuna kuulutuses on hoiatus, et töötajad peavad vajadusel töötama nädalavahetustel ja tegema ületunde. See kõik viitab sellele, et Tesla pingutab kõvasti, et jõuda robotitehnoloogia arenduses järele oma konkurentidele.