MAGURA – Ukraina mereväe pisike salarelv on Putini laevastiku tagumiku kuumaks kütnud

Viimase pooleteise aasta jooksul on see droon mänginud olulist rolli 18 Vene laeva tõsises kahjustamises. Kolmeteistkümnenda sõnul on Krimmis paiknev Vene Musta mere laevastik sisuliselt halvatud, kuna kõige kaasaegsem ja olulisem ujuv sõjakraam on juba Sevastopolist välja viidud. Venemaa laevastik jätkab aga Putini rahaliste ja muudegi ressursside kahandamist, suutmata talle pandud ülesandeid täita.

MAGURA V5 omadused ja võimekus

MAGURA V5 droon on umbes 5,5 kuni 6 meetrine pikk, kruiisikiirus 22 sõlme ja tippkiirus 42 sõlme. Droon on kujundatud äärmiselt varjatuks, plastkere ja vähese soojuskiirguse tõttu on selle radariristlõ​​ige väike, mistõttu on seda vaenlasel oma sensoritega raske tuvastada. Selle tegevusraadius ulatub kuni 800 kilomeetrini, võimaldades sügavuti ründevõimekust, ja see suudab kanda kuni 320 kilogrammi kasulikku koormat, mis koosneb tavaliselt lõhkeainetest kamikaze-stiilis rünnakuteks.

MAGURA V5 on olnud lahingus märkimisväärselt tõhus, olles uputanud Vene sõjalaevu, ning olles vastutav sealhulgas suuremate laevade, nagu raketikandja Ivanovets ja dessantlaeva Tsezar Kunikov, uputamise või kahjustamise eest.

MAGURA V5 üks innovaatilisemaid aspekte on selle n-ö võrgustikes toimimise võime, kus mitu drooni suudavad koordineerida rünnakuid ja jagada andmeid isegi siis, kui mõned droonidest kaotavad kontakti oma juhtidega. See vastupidavus on kriitiline keskkondades, kus elektrooniline sõjapidamine on laialt levinud. USV-l (Unmanned SurfaceVehicle ehk mehitamata pinnasõiduk) on ka arenenud navigatsiooni- ja sidelahendused, sealhulgas krüpteeritud satelliidiühendus.

Järeldused

MAGURA V5 droon on osutunud Ukraina jaoks vägagi strateegiliseks tehnikaks, mis on suutnud haavata Venemaa Musta mere laevastikku. Droonide uuenduslikud omadused ja võime tegutseda raskendatud tingimustes annavad neile olulise eelise merelahingutes, tõestades, et kaasaegsed sõjalised tehnoloogiad suudavad muuta konfliktide käiku.



Allikas: Army Recognition