Uurimustöö: videomängud aitasid koroonaajal vaimset tervist hoida

Siiski tasub mehe sõnul märkida, et nüüd on vajalik sarnase katse läbiviimine neutraalsetest tingimustes – koroonapandeemia ajal oli inimeste vaimne tervis juba eos kehvemas seisus ning muude tegevustega tegelemiseks oli vähem võimalusi.

Mängurite elu läks paremaks

Maailmas on üle 3 miljardi mänguri ning pandeemia ajal kerkis see number veelgi. Jaapanis tõi see endaga kaasa mängukonsoolide (PlayStation 5 ja Nintendo Switch) puuduse, mistõttu tutvustati klientidele loteriisüsteemi.

Siiski vähenesid need positiivsed mõjud mängurite seas, kes mängisid rohkem kui kolm tundi päevas. See viitab asjaolule, et pikk mänguaeg ei too automaatselt kaasa vaimse tervise edasist paranemist.