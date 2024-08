Putini armeele kavandatakse uusi tööriideid – vaata, mida need endast kujutavad

Tulekindel riietus

Täiendav kaitsevarustus

Komplektis on ka kuulivest, kiiver ja tulekindlad kindad, mis on kõik loodud töötama terviklahndusena, et pakkuda soomusmasinate meeskonnaliikmetele paremt kaitset. See tagab, et meeskonnad on kaitstud nii lahingu otseste ohtude kui ka keskkonnatingimuste eest, millega nad võivad kokku puutuda.

Kokkuvõte

Kalašnikovi poolt Army-2024 foorumil esitletud uued varustuse komplektid on ettevõtte enda sõnul loodud lahingukogemuste põhjal. Kas neid piisavalt toota suudetakse, pole teada ja ilmselt hakkab rinnetelt laekuma teavt ka selle kohta, kas loodud lahndusel on vaid psühholoogiline – vaadake, me hoolitseme teie eest ja saate uued vormid – või ka teglik mõju.

Arusaadavalt on lahingkogemuse arvestamine uut tööriiete loomisel arukas lähenemine aga selle praktiline tähendus avaldubki lahingolukorras. On põhjust ootama jääda teateid selle kohta, millal esimesed komplektid «imeriidieid» Ukrainas rinnetele jõuavad ja siis ka seda, et milline on nende tegelik tähendus ja võimekused.