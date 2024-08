Hiina mereväe moderniseerimise taust

Hiina mereväe moderniseerimine algas tõsiselt 1990. aastate alguses. 2024. aastaks on Hiina Rahvavabastusarmee Mereväel üle 370 lahingulaeva, sealhulgas lennukikandjad, allveelaevad ja suured pealvelaevad. Selle arengu jätkumist prognoositakse ka tulevikus, ulatudes 2025. aastaks 395 ja 2030. aastaks 435 laevani.

Strateegilised eesmärgid

Hiina mereväe laienemist juhivad mitmed strateegilised eesmärgid. Esiteks püüdleb Hiina piirkondliku domineerimise poole, eriti lähipiirkondades nagu Lõuna-Hiina meri. Teiseks soovib Hiina luua globaalse kohaloleku, laiendades oma operatsioonilist haaret Lääne-Vaikse ookeani, India ookeani ja kaugemalgi. Kolmandaks arendab Hiina võimekusi, mida võiks kasutada Taiwani küsimuse lahendamisel sõjaliselt, kui see peaks osutuma vajalikuks. Lisaks keskendub Hiina heidutusjõu loomisele, mis suudaks viivitada või takistada USA sekkumist piirkondlikesse konfliktidesse, kasutades juurdepääsu tõkestamine ning merealade keelustamise (Anti-Access/Area Denial ehk A2/AD) strateegiaid.

Tehnoloogilised edusammud

Hiina on teinud märkimisväärseid edusamme tipptasemel sõjatehnoloogia omandamisel. Anti-Ship Ballistic Missiles (ASBM) ehk laevadevastaste ballistiliste rakettide, nagu DF-21D ja DF-26, arendamine kujutab USA mereväele tõsist ohtu, võimaldades Hiinal sihtida laevu suurte vahemaade tagant. Lisaks on Hiina allveelaevade ja pealveelaevade moderniseerimine, sealhulgas kaasaegsete relvasüsteemide integreerimine, oluliselt tõstnud PLAN-i lahinguvõimekust. Hiina juhtimis-, kontrolli-, side-, luure- ja jälgimissüsteemide (C4ISR) täiustamine on samuti parandanud PLAN-i operatiivset tõhusust.