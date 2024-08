USA tarbijakaitse- ja konkurentsiamet pani tehiarule päitsed pähe

Eelmisel aastal avalikustas Futurism uurimise käigus, et mainekas ajakiri Sports Illustrated avaldas tooteülevaateid, mille autoriteks olid olematud AI-loojad, kes väitsid end olevat teatud toodete kategooriate eksperdid. Jätkujuurdluses selgus, et nende võltsarvustuste eest vastutav töövõtja, AdVon Commerce, oli jätnud sarnaste artiklite jälje kogu meediamaastikule, sealhulgas Los Angeles Timesi ja The Miami Heraldi lehtedele.

Ettevõtte siseringi allikad, kes kasutasid sisemise AI-tööriista MEL abi ostujuhendite koostamiseks, tunnistasid, et nad polnud tegelikult kunagi testinud ühtegi toodet, mida nad kajastasid.

Peale selle avastasid uurijad, et AdVon haldas teist, lähedalt seotud ettevõtet nimega Seller Rocket, mis võimaldas tarbekaupade müüjatel maksta selle eest, et nende tooteid kajastataks AdVoni loodud ostujuhendites. Teisisõnu oli AdVon vaikselt kahel toolil korraga, avaldamata seda seost lugejatele, lisades olukorrale veel ühe ebameeldiva kihi.

Kõik see – võltsautorid, AI kasutamine arvustuste loomiseks ja avaldamata tasulise sisu tootmine – jääks FTC keelu alla, mis lubab föderaalagentuuril nõuda trahve teadaolevatelt rikkujatelt.

E-kaubanduse maastik on muutunud rämpsuks, ja alates ebaõnnestunud AI-põhistest Amazoni tootekirjeldustest kuni legitiimsete uudisorganisatsioonide avaldatud võltsarvustusteni, on AI muutnud selle veelgi segasemaks. On huvitav näha, kuidas FTC astub samme selle segaduse klaarimiseks – ja loodetavasti avab see tee inimeste juhitud internetile ning arvustajatele, kellel on tõeline, tarbijaid abistav kogemus.

USA president Joe Biden märkis sotsiaalmeedia platvormil X (endine Twitter) eelmise nädala postituses, et inimesed, kes otsivad tooteid või teenuseid, peaksid saama tugineda klientide arvustustele, et leida ettevõtteid, mis pakuvad parimat teenust. Just seetõttu on FTC ette pannud keelu turundajatele, kes kasutavad võltsarvustusi, et kahjustada ausaid ettevõtteid.