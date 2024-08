KRÜPTOMÜSTIKA See kuulus mees kogub inimeste silmapilte ja lubab kõigile raha

Nagu Wall Street Journal teatab, on mitmedki seadusesilmad üle maailma kahtleval seisukohal selle väidetavalt altruistliku projekti suhtes, mis püüab siduda krüptovaluutat ja biomeetriat, et lõpuks pakkuda universaalset baassissetulekut teadmata hulgale inimestele.

Skeem peaks toimima järgmiselt: sa skaneerid oma iirise metalse kera abil, mida käsitleb Altmani ettevõtmise vabatahtlik, ja saad selle eest 25 spetsiaalse krüptoraha münti. Seejärel seotakse sinu iiris Worldcoini väidetavalt turvalise plokiahelaga, mille läbipaistmatus tekitab aga valitsustes üle kogu maailma rohkelt kahtlusi.

Tuginedes Wall Street Journali ja mittetulundusühingu Rest of World andmetele, on Worldcoin olnud valitsuste tähelepanu all vähemalt 14 riigis kolmel mandril, sealhulgas Prantsusmaal, Ühendkuningriigis, Lõuna-Koreas ja Tšiilis.

Need asjaolud ei tekita just suurt usaldust — ja ei tekita seda ka ettevõtte katsed sellist kahtlust hajutada.

Ebaõnnestunud käivitamine

Intervjuus Wall Street Journalile märkis Worldcoini privaatsuhete juht Damian Kieran, et selline umbusaldus oli paratamatu ning ettevõte teeb koostööd erinevate riiklike regulaatoritega. Siiani on sellisest väidetavast koostööst ainus suurem samm ettevõtte lubadus kontrollida, et registreerujad ei oleks alaealised, pärast seda, kui Portugalis avastati, et ka lapsed registreerusid, mis muudab kogu asja veelgi kahtlasemaks.

Mitmes riigis, kus projekti on uuritud, on see viinud krüptoraha kasutamise peatamiseni riigi territooriumil. Seni on pärast Altmani juhitud projekti aastapikkust peatamist uurimise lõpetanud vaid Keenia, mis oli üks esimesi riike, kus projekti katsetati.

Argentinas määrati projektile isegi 200 000 dollari suurune trahv väidetavalt kuritarvitusele viitavate teenusetingimuste tõttu.

Tähtis on märkida, et Worldcoin ei ole ametlikult käivitanud oma tegelikku krüptovaluutat Ameerika Ühendriikides «regulatiivse ebakindluse» tõttu, nagu ütles teine kaasasutaja Alex Bania, kuigi see ei takistanud ühel ajakirjanikul Brooklyni tööruumis oma silmi skaneerimast, kasutades kummalist kera.