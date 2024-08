Jaapani merevägi võtab kastutusse veedroonid – te juba ju teate, mille vastu

«Jaapani Mereväe Omakaitsejõud (Japan Maritime Self-Defense Force ehk JMSDF) on seadnud USV-de integreerimise oma laevastiku prioriteediks,» vahendab Indo-Pacific Defense Forum (IPDF). See strateegiline samm on otsene vastus Hiina agressiivsetele manöövritele Senkaku saarte ümbruses, mis on rühm asustamata saarekesi, mida haldab Jaapan, kuid millele Hiina pretendeerib. Märkimisväärne intsident toimus juunis 2024, kui Hiina laevad tungisid Jaapani vetesse enneolematuks 64 tunniks.

Jaapani Rahvusvahelise Kristliku Ülikooli rahvusvaheliste suhete professor Stephen Nagy rõhutas, kui oluline on tugevdada Jaapani teadlikkust merendusalasest olukorrast, eriti Jaapani meres, Taiwani väinas ja Lõuna-Hiina meres.

Nagy tõi esile, et võimekuse arendamine miinitõrje ja allveetõrje valdkonnas on hädavajalik, et tõrjuda Hiina Rahvavabastusarmee mereväe (PLA-N) võimalikke blokaade.

Jaapani 2024. aasta kaitse valges raamatus (defense white paper) rõhutatakse USV-de kriitilist rolli riigikaitses, viidates nende autonoomiale, ohutusele ja kulutõhususele võrreldes mehitatud laevadega. Dokument rõhutab ka koostöö tähtsust USA mereväega USV tehnoloogia arendamisel.

Koostöö JMU Defense Systemsiga on juba toonud kaasa USV väljatöötamise, mida katsetatakse JMSDF-i uusima Mogami-klassi fregati pardal. See fregatt on kavandatud emalaevaks mitmesugustele mehitamata alustele, sealhulgas neile, mis on mõeldud veealusteks ja miinitõrjeoperatsioonideks. Jaapan investeerib 2024. aastal üle 160 miljoni dollari USV-de uurimis- ja arendustegevusse.

USV-de kasutuselevõtt on oluline samm Jaapani ja Hiina vahelise mereväelise tasakaalutuse vähendamisel. Kuigi Hiina on kiiresti laiendanud oma laevastikku, kus 2023. aastaks oli 88 kaasaegset fregatti ja hävitajat, on JMSDF-i laevastik jäänud suhteliselt stabiilseks umbes 50 lahingulaevaga.

USV-d pakuvad Jaapanile võimalust leevendada oma arvulist ebasoodsat olukorda, avades samal ajal uksi innovaatilisematele mereväestrateegiatele.

Jaapani USV programm on ka keskne punkt USA–Jaapani merekoostöö süvendamisel. Septembris 2023 toimunud kahepoolsel õppusel Sagami lahes tegid JS Kumano fregatt, USS Oakland ja USV-d Ranger ning Mariner ühiseid operatsioone, tugevdades koostööd USV-de uurimis- ja arendustegevuses.