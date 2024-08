ARVAMUS Vesinik on siiski ainus süsinikuvaba kütus ja see on peamine, miks seda vaja

Küll võivad inimesed ikka olla kannatamatud ja võidelda kuni viimase hingetõmbeni omale armsaks saanud tehnoloogiate igipüsivuse eest! Mitte ükski tehnoloogiline murrang – osad nimetavad neid ka revolutsioonideks – pole toimunud maailma mastaabis päevade, kuude ja mõne aasta jooksul. Iga suurema tehnoloogilise läbimurde juurutamiseks ja massiliseks kasutamiseks võtmiseks on vaja läinud kümneid aastaid. Olgu see seotud aurumasinate kasutuselevõtmisega, mis levisid üleilma 50 kuni 100 aasta jooksul või tööstuse elektrifitseerimine, millega pole veel kõikides riikides Maa peal veel täielikult lõpunigi jõutud. Või siis tööstuse ulatuslik automatiseerimine/robotiseerimine, mis teatud Aasia, Aafrika, Lõuna-Ameerika ja isegi Ida-Euroopa riikides on saavutamas viimaks ometi läbimurret. Arenenud riikides on käivitunud tehisintellekti (AI) baasil tootmise juhtimine, mis samuti on alles tegemas esimesi samme kuid saanud juba osade poolt väga suure kriitika osaliseks. Seega pole siin midagi imestada, et kõikjal üle maailma leidub rohkesti inimesi ja nende moodustatud huvigruppe, kes püüavad eirata loodusseadusi, mis mis sunnivad inimkonda järjekindlalt võtma kasutusele keskkonnale puhtamaid ja ohutumaid tehnoloogiaid olgu selleks siis kas vesinikul töötavad kütuseelementidega autod, tõstukid, veomasinad, rongid, laevad jne. See, et USA on võtnud eesmärgiks toota 2031 aastal elektrolüüsil vesiniku omahinnaga 1 dollar kg, see tundub osadele kriitikameelsetele kaaskodanikele ülimalt suure valena kuigi eeluuringud viitavad, et elektrolüüsil taastuvenergiat kasutades võib omahind olla veelgi madalam. Tegelikult õigesse kohta (nn tuulekoridori) õigete tehnoloogiliste parameetritega (võimsus, kõrgus, tuulekiirusele optimeeritud generaator ka lisaks veel elektri salvestusseadmed, neid tehnoloogilisi aspekte, mida on arvestatud on veelgi) on võimeline juba momendil genereerima elektrit, mille kasutamisel toodetakse vesinikku 0.35-0.5 dollarit kg, see teadmine ei lähe näiteks põlevkivitehnoloogiate (elektrienergia genereerimine ja või põlevkivi õli tootmine) kummardajatele kuidagi korda. Vesiniku suureskaalaline käitlemine keemiatööstuse tootena ja reaktiivina on kasutuses juba rohkem kui 200 aastat ja kui jälgitakse kõiki tehnoloogilisi ja ohutustehnika eeskirju ning elementaarseidki põhimõtteid, siis on ülikeeruline kui isegi võimatu esile kutsuda suuri plahvatusi. Vesinik on ülikõrge kaalulise energiatihedusega energiakandja ning lisaks veel ka asendamatu keemiatööstuse tooraine. Kui Saksa õpetlased Haber ja Bosch ei oleks leiutanud vesinikust ja õhulämmastikust ammoniaagi sünteesimise meetodit, siis oleks inimkond end toidu pärast kas surnuks sõdinud või nälginud, sest ilma lämmastik- ja kompleksväetisteta pole võimalik toota sellises koguse toitu, mida inimkond momendil tarbib. Lisaks on ammoniaak ja vesinik väga paljude plastmasside ja tekstiiltoodete algmaterjalid kas otseselt või kaudsemalt ja seega on väga palju reaktiivid ja materjalid toodetud vesinikust ja ammoniaagist tulenevalt. Me võime kutsuda inimkonda ülesse loobuma linnades ja tiheasustusalades fossiilkütustel töötavate autode, busside ja muude transpordivahendite kasutamisest, kuid kuidas siis tööstustes, hotellides, kaubanduskeskustes töötavad inimesed tööle ja koolides õpilased kohale jõuaksid, sest kogu meie senine areng on viinud ülisuurte tehaste, hotellide,kaubamajade ja koolide ehitamisele. Tiheasustus alades on kõige kriitilisem säilitada (või teatud kohtades oluliselt vähendada õhu saastamist sisepõlemismootorites tekkivate lämmastikgaaside (N2O, No, NOx, ärareageerimata orgaaniliste ühendite, süsiniku erineva suurusega nanoosakesed) kontsentratsiooni sissehingatavas õhus, sest lämmastikühendid ja muud lisandid kutsuvad esile infarkte ja insulte lisaks veel sajad tuhanded südamehaiged ning kuhjaga allergilisi häireid. EL ametliku statistika alusel on Euroopas 4-7 miljonit inimest pidevalt allergia küüsis. Sest kui me ei võta kasutusele uusi puhtaid sõidukeid – olgu need siis elektrivõrgu toitelised, patareide või vesiniktoitelised – siis me varsti kannatame järjest enam keskkonna ja linnade õhu saastamise ja hävitava mõju käes. No väga kurb on lugeda, et ärgem seadkem piiranguid vanade diisel ja bensiinimootoritega autode kasutamisele, kuigi teame, et need vanad diiselmootoriga sõidukid on linnade õhu kõige suuremad saastajad. Seega tuleks linnades lisaks jalgratastega sõitmisele ja jalgsi käimisele arendada ja soodustada elektri, akudel ja kütuseelementidega transpordivahendite kasutamist ning õnneks on Eestis tehtud väga arglikke samme ka selles ülivajalikus suunas. Vesinikuenergeetika üks kõike olulisemaid lõpprakendusi on tuule ja päikeseelektri parkides tekkiva muutliku võimusega elektrivoolu silumine, salvestamine kas elektrolüüsitud vesinikuna ja elektrina patareides ja vajadusel vesiniku taaskasutamine elektriks muundamiseks tipptundidel. Vesiniku ulatuslik salvestamine väikeste tuuleelektri ja päikeseelektri parkides tagaks ja tõstaks väga oluliselt energia varustuskindlust nii ülikriitilisel objektidel (side ja kommunikatsioon, haiglad, kauplused, bensiinijaamad, pangad, hädaabi teenistused jne.) kui ka suuremas elektroenergeetika skaalas. Kui vaadata natukene laiemalt energiajulgeoleku tagamise vajaduse peale, siis sõda Ukrainas viitab, et lõppkokkuvõttes lisaks tankidele, suurtükkidele ja sõduritele läheb vaja ka funktsioneerivad transpordi, side ja elektrivarustus süsteeme. Selleks on vaja ka Eestis oluliselt rohkem pingutada, et Eesti energiavõrk oleks rohkem hajutatud ja dubleeritud hädaolukordade tarbeks. Seega vesiniku ja hajutatud energeetika (nii kütuselemendid ja elektrolüüserid kui akudki) lahendused on tulnud ikka selleks et jääda ja kiiresti laieneda. Mul on siinkohal põhjust soovida jõudu tööle ja meelekindlust kõikidele vesiniku ja taastuvenergeetika spetsialistidele ja tehnoloogia arendajatele/juurutajatele.