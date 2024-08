Hiljutises videos arutleb USS New Jersey muuseumi juhtkuraator Ryan Szimanski selle üle, mida oleks vaja, et tuua lahingulaev tagasi lahinguvalmidusse. Ta esitab mõtteeksperimendi, kus USA mereväel on 10 miljoni dollari suurune eelarve ja 60 päeva, et taastada USS New Jersey lahinguvalmidus.

New Jersey on teine neljast Iowa-klassi lahingulaevast. Need neli laeva — USS Iowa, USS New Jersey, USS Missouri ja USS Wisconsin — olid viimased lahingulaevad, mille USA merevägi ehitas. Need laevad pandi II maailmasõja lõpus reservi, kuid need on kolm korda taasaktiveeritud: Korea sõja, Vietnami sõja ja 1980ndatel Ronald Reagani «600 laeva mereväe» osana.

Kas see oleks võimalik?

Teoreetiliselt oleks võimalik Iowa-klassi lahingulaevad taas teenistusse tuua, kuid seda ainult äärmise hädaolukorra korral. Ametliku mereväe ajaloolase sõnul võiks lahingulaeva viia mingil määral lahinguvalmidusse juba 60 päevaga, kuigi see ei tähenda, et laev oleks täielikult valmis kaasaegseks sõjapidamiseks.