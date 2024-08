Jaapanis loodi rekordaku, tehtud ilma nikli ja koobaltita

Elektriautode uued akutehnoloogiad on viinud akupakid istme all juba üsna õhukeseks. Pildil on Hiina suurtootja BYD Saksamaal 2023. aastal esitletud uut tüüpi liitium-fosfaatakupatarei. Jaapani teadlastel on aga plaanis energiatihedust veelgi tõsta ja luua ideaalilähedane kiirelt laadiv kerge aku. Pilt on illustreeriv.

Foto: Matti Blume / Wikimedia Commons