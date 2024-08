Herilastelt õpitud Nii sünnibki elukõlblik maja vaid 1000 dollari eest

Hiljuti hankis Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Arenguprogramm (UNDP) Crane WASP-i , et printida Kolumbias taskukohaseid kodusid, kasutades kohalikke materjale ja ressursse. Printeri maksumus on ligikaudu 180 000 USA dollarit.

Rohkem kui veerand Kolumbia leibkondadest seisab silmitsi eluasemedefitsiidiga – hinnanguliselt 3,7 miljonit – ja kaks kolmandikku peredest, kellel on kodu, vajavad oma kehvas seisukorras elamute struktuurseid parandusi.

Kohaliku pinnase ja muude materjalide kasutamine tähendab, et UNDP-l ei ole vaja kaugetelt maadelt kallite või patenteeritud materjalide transportimiseks suuri kulutusi teha, mis vähendab oluliselt väljaminekuid.

Loomulik isolatsioon ja kohanduvus maastikuga

Crane WASP-i (World's Advanced Saving Project – maailma täiusliku päästmise projekt) loomisel saadi inspiratsiooni müüriherilasest (Mason Wasp) – töökast putukast, kes kasutab pesa ehitamiseks muda. UNDP-l on võimalik printerid üles seada keerulisele maastikule, kuhu traditsioonilisel ja kallil ehitustehnikal oleks piiratud juurdepääs. Samuti saavad nad kasutada kohalikke pinnaseid, et printida kodusid vaestele ja kodututele.

3D-prinditud kodude eelised ja rakendamine

3D-printimine elamute ehitamiseks ei ole uus idee. Texases Austinis asuvas Wolf Ranchis on 100-koduline naabruskond peaaegu valmis pärast 2018. aastal alustatud ehitustöid. Selle projekti eest vastutav ettevõte Icon kasutab oma Vulcan-printerit, et printida kodusid olemasolevatele betoonplaatidele.

Vulcan-printer on 13,7 meetrit lai ja kaalub ligi 4,5 tonni. See kasutab patenteeritud «Lavacrete» segu seinte väljatöötamiseks, mis pole odav. Uued prinditud kodud Wolf Ranchis maksavad umbes 450 000 dollarit.

Kuigi see tehnoloogia on muljetavaldav – ja traditsioonilistest kodudest vastupidavam – oleks äärmiselt keeruline (kui mitte võimatu) transportida, üles seada ja ehitada Vulcan-printeritega kaugetes kohtades, kus puudub infrastruktuur.

WASP-printer kasutab «delta» tellingusüsteemi (neljajalgne, kolmnurkse väljalõikega), mis on väga mitmekülgne ja mida saab paigutada ka raskel maastikul. See suudab printida kodusid kõigest 1000 dollari eest, muutes selle projekti oluliselt taskukohasemaks kui traditsiooniline ehitus. Mitmeid printereid saab isegi kokku ühendada kärgstruktuurina, et samaaegselt ehitada terveid külasid.