Venelastel valmis järjekordne tapamasin – teadagi, Ukrainasse saatmiseks

MTS-15 Kleveri üheks olulisemaks omaduseks on selle automaatlaadija, mis suudab kiirelt tulistada neli lasku järjest, võimaldades süsteemil liikuda lahingupositsioonile ja sealt tagasi umbes 30 sekundiga.

Iseliikuva haubitsa keskseks osaks on D-30 kahur, millel on pikk ajalugu. See töötati välja 1950. aastate lõpus, et asendada vanem M-30 haubits, ning võeti teenistusse 1960. aastate alguses. D-30st sai standardne suurtükk Nõukogude ja Varssavi pakti relvajõududes, olles tuntud oma kolmjalgse paigaldussüsteemi poolest, mis võimaldab 360-kraadist pöörlemist. See disain pakkus stabiilsust ja paindlikkust, muutes D-30 laialdaselt kasutatavaks erinevates konfliktides, sealhulgas Iraani-Iraagi sõjas, Nõukogude-Afganistani sõjas ja Süüria kodusõjas. D-30 operatiivne töökindlus ja kohanemisvõime erinevates lahingutingimustes ja platvormidel on aidanud kaasa selle jätkuvale kasutamisele paljudes riikides, nagu näiteks Etioopias.

MTS-15 Klever on ehitatud D-30 baasil, integreerides moodsamat tehnoloogiat selle väljakujunenud suurtükiplatvormiga. Mehitamata süsteemi saab kaugjuhtida kuni 500 meetri kauguselt, võimaldades tegutseda potentsiaalselt ohtlikes keskkondades. Prototüüp on juba läbinud testimise katsepolügoonil ja on nüüd on otsustatud see saata Ukrainasse veretööd tegema. Kleveri tippkiirus on 12 kilomeetrit tunnis ning arendajate sõnul on selle tegevusraadius 400 kilomeetrit, kuigi teised allikad viitavad, et see võib olla lähemal 120 kilomeetrile.

Autonoomne tulistamine ja inimsekkumise vajadus