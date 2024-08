VIDEO Niimoodi panevadki humanoidrobotid BMW tehases autosid kokku

Figure, mille asutas 2022. aastal Brett Adcock – ettevõtja, kes on tuntud Vettery ja Archer Aviationi asutajana – on võtnud eesmärgiks tuua turule «kaubanduslikult elujõulise üldotstarbelise humanoidroboti».

Ettevõte teatas augustis, et insenerid on alates esimesest põlvkonnast läbi viinud täieliku riistvara ja tarkvara ümberdisainimise, parandades tehisintellekti süsteeme, arvutinägemist, akupakke, elektroonikat, andureid ja ajameid. Uue roboti Figure 02 ehk F.02 oluliste omaduste hulka kuuluvad nüüd näiteks sisseehitatud mikrofonid ja kõlarid, mis võimaldavad inimestega üks-ühele vestelda, kasutades kohandatud tehisaru mudeleid, mis on välja töötatud koostöös OpenAI-ga. See firma arendas välja praegu maailma parimaks peetava vestlusroboti ChatGPT.