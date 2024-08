Valve kuulutas välja uue mängu, mida juba ammu kümnete tuhandete poolt mängitakse

«Deadlock» on võrgupõhine mitmikmäng, mis paneb vastamisi kaks kuueliikmelist meeskonda. Kolmanda isiku vaates teos kuulub peamiselt hero shooter žanrisse, omades ka mitmeid MOBA elemente.

Mäng on juba pikalt olnud suletud beetas, kuhu saab ainult kutsetega. Kuna aga viimasel ajal on aina sagenenud infolekked, otsustas Valve teose ametlikult välja kuulutada.

Siiski ei tähenda see, et igaüks kohe mängida saaks. Kuna aga kutsed levivad üpriski kiiresti, on samaaegsete mängijate rekord tõusnud üle 92 000.