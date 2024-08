Ekspert: suurandmed ja tehisaru tungivad vältimatult kaitsetööstusesse

Kui varem võis suurandmete kasutamata jätmise välja vabandada infopaljususe ning aeglase kommunikatsiooniga, siis tehisintellekti tulekuga on kõik muutunud: suurandmete kogumise, töötlemise ja analüüsimise protsess niivõrd suures osas teistmoodi, et mõistlikule andmete kasutamisele vilistamine on muutunud vastuvõetamatuks.

Seda eriti arvestades, et andmetega läbi saamiseks ei pea enam ammu ühelgi otsustustasandil tiimis hoidma inimest, kes oleks läbi ja lõhki andmeekspert.

«Suurandmed ja tehisaru on järjest enam leidmas teed otse rindele – kasvõi näiteks Ukrainas.»

Kasuks tuleb see muidugi, aga ressursinappuse korral suudavad tänased tööriistad pakkuda paljut, mille kallal töötades kulus veel aastate eest kümnetel inimestel sadu töötunde. Tehisintellekt leiab andmete hulgast ise erinevaid allikaid, aitab tuvastada mustreid ja trende ning loob olukorrast ja selle arengust terviklikuma üldpildi.

Turul konkureerivad süsteemid suudavad pakkuda juba üsnagi ulmelisi kiiruseid, aidates otsustusprotsesse sageli enam kui kolmandiku võrra kiiremaks muuta, viia otsuste tegemise aja millisekunditeni ning tagada kriitilise eelise.

See on eelis, mis päästab elusid, masinaparki ja positsioone. See näitab selgelt, et tehisintellektil ja suurandmetel on kanda fundamentaalne roll tänapäevases sõjapidamises ning saavutatud on uus ja strateegilisem tase planeerimises.