Ukraina katsetas oma esimest ballistilist kaugmaaraketti

Praegu on Ukrainal nõukogude ajast pärit taktikalisi ballistilisi rakette Totška, mille laskeulatus on 120 kilomeetrit, kuid täpsus pole kiita. Ukraina on loonud ka oma raketi Hrim-2 (tuntud ka kui Grim-2, Grom-2, Thunder või OTRK Sapsan), mis on ballistiline lühimaa raketisüsteem. See on loodud vanade Totška-U rakettide asendamiseks. Hrim-2 põhieesmärk on võidelda venelaste õhukaitsesüsteemide S-300 ja S-400 vastu.