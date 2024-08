Te ei usu, milline elusolend pandi seda robotit juhtima – loe lähemalt

Biohübriidsete masinate populaarsus kasvab, kuna täielikult mehhaanilised robotid jäävad tõhususe, vastupidavuse ja võimekuse poolest loomadele alla. Varasemates katsetes on kasutatud näiteks kasvatatud konnalihaseid ujumisroboti loomiseks või vihmausside kudet mikropumbas. Kuigi need koed kultiveeritakse rakkudest ega ole võetud elusorganismilt, nõuavad need täpseid tingimusi, näiteks steriilset keskkonda ja pidevat antibiootikumide manustamist. Taimede ja mikroobide kasutamine hübriidmasinates on olnud üks võimalus neid probleeme lahendada, kuid seened võivad osutuda veelgi kasulikumaks. Seeni on lihtne kultiveerida ning nad suudavad ellu jääda ka äärmuslikes keskkondades.