Puulehtedest inspiratsiooni ammutanud teadlased lõid selle geniaalse lahenduse päikeseenergia kogumiseks

Vahtralehe-kujuline LSC

Kombineerides bio-inspireeritud disaini optilise inseneeria täiustustega, on autorid suurendanud seadmete tõhusust tasemele, mis on vajalik praktiliseks kasutamiseks.

Modulaarne disain suurendab tõhusust ja paindlikkust

Uus lahendus suurte süsteemide jaoks

Uuringu tulemusi kommenteerides märkis ajakirja Journal of Photonics for Energy peatoimetaja ja Colorado Boulderi ülikooli inseneri- ja füüsikaprofessor Sean Shaheen, et need leiud demonstreerivad loomingulist lähenemist, mis viib edasi luminestsentsete päikesekontsentraatorite kontseptsiooni.