VANA NIPP Šveitsis salvestati vesinikku ilma kokku surumata - see tehnika on üle saja aasta vana

ETH Zürichi teadlased on välja töötanud uudse meetodi, kuidas vesinikku hoiustada, kasutades selleks lihtsasti kättesaadavat rauda. Kolmes roostevabast terasest konteineris, mille seinad on vaid kuue millimeetri paksused, saab teadlaste väitel vesinikku hoiustada mahus 10 megavatt-tundi (MWh) kuude kaupa, ilma et hoiustamisvõimekus väheneks.

Energia salvestamine ja selle kättesaamine toimuvad lihtsa roostetamise protsessi kaudu, mida kasutatakse tegelikult ka raud-õhk akudes. Kuna Šveitsi valitsus plaanib 2050. aastaks katta 40 protsenti oma energiavajadusest päikeseenergiaga, et vähendada sõltuvust fossiilkütustest, siis on vaja energiat salvestada, mille üheks võimaluseks on vesinik.

Päikeseenergia probleemiks Šveitsis ja mujal Euroopas on aga see, et suvel on seda liiga palju ning talvel, kui energiavajadus suur, liiga vähe. Selle puuduse ületamiseks kavatseb valitsus kasutada tuule- ja hüdroelektrijaamu ning vajadusel gaasijaamu, ETH Zürichi teadlased usuvad siiski, et vesinik võiks olla samuti tõhus lahendus.

Vesinikku saab toota vee lõhustamise teel, kasutades suvekuudel päikeseenergiat, ja tarvitada seda talvel puhta kütusena. Kuid selle väga lenduva ja kergesti süttiva gaasi pikemaajaline hoiustamine on energiamahukas ja ohtlik.

Turvalisem ja palju odavam lahendus on vesiniku hoiustamine raua roostena.

19. sajandi tehnoloogia

Professor Wendelin Stark, kes on funktsionaalsete materjalide professor ETH Zürichis, juhib uurimistööd, kus kasutatakse protsessi, mis on tuntud juba 19. sajandist, et hoida vesinikku rauas.