Pentagon ostab miljardi eest kaugele lendavaid tapvaid «taskudroone»

Switchblade-tüüpi droonisüsteemid suurendavad sõdurite relvade täpsust ja efektiivsust selliste tugevdatud sihtmärkide, nagu soomukite ja tankide vastu. Kuna sõjapidamine Ukrainas on näidanud, et just taolised relvad on tänapäeval kõige efektiivsemad, on asutud neid kiiresti relvastusse võtma.

Armee poolt antud viieaastane tarneleping on määramata tarne ja määramata koguse peale (ehk Indefinite Delivery, Indefinite Quantity - IDIQ) tehtud leping, mille väärtus ulatub 990 miljoni dollarini.

Taoliste uute miniatuursete Switchblade-süsteemide tarned algavad lähikuudel.

Sõdurid saavad iselendava ründemoona

Enam pole lahinguväljal tegutseva jalaväe käsutuses ainult püssid, granaadid ja õlalt lastavad tankitõrjerelvad. Kõik need on küll ka vajalikud, kuid veelgi paremini on end tõestanud nutikas laskemoon, mis lendab ise kohale ja aitab ka mittenähtavaid sihtmärke kaugema maa tagant välja valida.

LUS on esimene samm, millega USA armee tahab hakata varustama oma jalaväepataljone uut tüüpi surmavate ja kaasaskantavate ründemoonasüsteemidega.

Selles ongi uitmoona eelis: selle võib välja saata, teadmata, millist vaenlase sihtmärki peab tabama. Lennumasin «uitab» ringi, kuni operaator on leidnud kõige parema sihtmärgi.

Päris lahingutes end tõestatud Switchblade-süsteemid suurendavad sõdurite võimekust täpsema lennujuhtimise, suurema efektiivsuse ja jälgimisvõimalusega rünnata liikuvaid, vaateväljast väljas olevaid sihtmärke, sealhulgas soomukeid ja tanke.