ARVUSTUS Samsungi uus nutiteler: kas annab veel eredamaks minna?

Mängud: võitmiseks on seda telerit vaja

Nutiteleri funktsioonid: Tizen endises headuses

Äppe on vähem, kui Android TV-l, kuid platvormil on juurdepääs kõigile populaarsetele voogedastusteenustele nagu Netflix, Amazon Prime, Apple TV, Disney Plus ja teised, samuti Eesti Go3, Elisa, Telia, Jupiter ja ETV on olemas.

Nutiteleril on kaasas pisike päikesepaneeliga pult, mida ei pea kunagi laadima. Samas on sellel üsna vähe nuppe, nii et kui filmi ajal tahad subtiitreid seadistada või ekraanirežiimi muuta, siis on natuke tüütu neid menüüsid esile kutsuda. Teleri jaoks on aga kanalivahetuse ja helivahetuse nupud mugavalt olemas: need on ühe nupu all, mida saab kallutada üles-alla.