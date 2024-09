PILT Tulevane sõjaväe imedroon tegi esmalennu – sedapuhku koos piloodiga

Model 437 on edasiarendatud variant Northrop Grummani tütarettevõtte Model 401-st, mis lendas esmakordselt 2017. aastal kahe erineva lennukina, mille nimedeks olid Phobos ja Deimos. Mõlema mudeli eesmärk on aga sama: luua autonoomne, mitme ülesandega sõjalennuk, mis on väga odav toota autotööstusest laenatud konveierivõtetega ja vajadusel kergesti asendatav uuema mudeliga.

Kuigi lennuk on mõeldud autonoomseks lennuks ilma inimeseta, näitab esimene Scaled Compositesi avaldatud pilt siiski tavalise kokpiti olemasolu ning Mudel 437 (registreerimisnumbriga N437VN) lendas testis kindlasti just inimpiloodi juhtimisel. See viitab suure tõenäosusega sellele, et ettevõte keskendub praegusel etapil lennuki aerodünaamikale ja mehaanilistele süsteemidele, mitte veel autonoomsetele lennusüsteemidele ja avioonikale.

Taoline lähenemine on kooskõlas Mudel 437 arendamise strateegiaga, mida Scaled Composites kirjeldab kui täiesti uut lennukidisaini.

Samas on Northrop Grumman toetanud prototüübi tiibade ehitust oma digitaalse ökosüsteemi ja tootmisvõimalustega. See on vähendanud projekteerimise töömahtu kuni 20 protsendilt alla ühe protsendini kogu arendusest.

Droon pole üldse väike, pigem ikka sõjalennuki suurune: Model 437 tiivaulatus on 12 meetrit ja pikkus samuti 12 meetrit. Selle üks Pratt & Whitney 535 mootor toodab 1542 kg tõstejõudu, võimaldades lennukil kanda kuni 900 kg lasti, sealhulgas kahte AIM-120 tüüpi raketti oma relvakambris. Lennuki maksimaalne lennuulatus on 5556 km ja see suudab püsida õhus kuni kuus tundi.

Kahe aasta pikkune arendustöö kulmineerus eelmisel nädalal sellega, et inimpiloot võis uue lennumasinaga õhku tõusta.