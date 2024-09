KÕHE USAs hakkab politsei kasutama tehisaru, mis võib inimese vangi saata

Oklahoma City politseiseersant Matt Gilmore ja tema teenistuskoer Gunner otsisid hiljuti kahtlusaluseid ligi tund aega. Tavaliselt veedaks Gilmore pärast sellise otsingu lõppu veel 30–45 minutit arvutis juhtumi raportit kirjutades, avaldas AP. Seekord lasi ta aga esimese mustandi kirjutada hoopis tehisintellektil.

Tehisaru põhine tööriist koostas raporti kõigest mõne sekundiga, kasutades selleks Gilmore’i kehakaamera salvestusi. Gilmore kommenteeris, et raport oli parem kui tema enda kirjutatud, 100 protsenti täpne ja sujuva keelekasutusega. Lisaks kajastas see fakti, mida ta ise ei olnud patrullis olles märganud – teine ohvitser mainis kahtlusaluste auto värvi.

Oklahoma City politseiosakond on üks väheseid, mis katsetab tehisaru juturobotitega, et koostada intsidendiaruannete esialgseid versioone. Politseinikud, kes on tööriista kasutanud, on selle suhtes entusiastlikud just aja kokkuhoiu tõttu, samas kui prokurörid, politsei järelevalvajad ja õigusteadlased on sügavas mures, kuidas see võib mõjutada kriminaalõiguse süsteemi põhidokumente, mis võivad edaspidi määrata, kes süüdi mõistetakse ja vangi pannakse.

Sellise tehisintellekti tööriista, mida nimetatakse Draft One’iks, kuulutas aprillis välja politseitehnoloogia ettevõte Axon.

See firma on tuntud ka taserite ja muude relvade tootjana ning väidab, et tehisintellekti programm kasutab OpenAI GPT-4 keelemudelit, et usaldusväärselt koostada politseiraporteid kehakaamerate helisalvestiste põhjal. Axon on turundanud seda kui suurt tootlikkuse tõstjat, mis vähendab politseinike jaoks raportite koostamise aega.