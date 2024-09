Toyota ja BMW käivitasid ühise vesinikusõidukite plaani

Lisaks teatas Nikkei, et tugevdatud koostöö võib hõlmata ka koostööd vesinikutanklate taristu arendamisel Euroopas. Praegu on Euroopas palju vähem vesinikutanklaid kui elektrisõidukite laadimisjaamu.

Praegu on kütuseelementidega sõidukid haruldased ja liiga kallid, nagu ka kütusena kasutatav vesinik. Näiteks Californias, kus Toyota müüb oma kütuseelemendiga sõidukit Mirai, on vesiniku hind tõusnud kuni 30 dollarini (27 euroni) kilogrammi eest. Samuti näitavad Saksamaa hinnad, et vesinik on veel üsna kallis. See võib olla üks põhjusi, miks Toyota on alates 2014. aastast müünud üle maailma vaid 22 000 Mirai sõidukit.