Eesti kaitsetööstusfirma «läbinägevat kiivrit» katsetatakse Austraalia mehitamata soomukitel

Just sellist pilti näeb uue Vegvisiri lahendusega: ekraanile on kuvatud lisaks tavalisele kaamerapildile andmekiht ja tahavaatekaamerad (üleval). Pead pöörates saab näha selles suunas, kuhu vaatad.

«Meie tehnoloogia võime integreeruda M113 taoliste soomusplatvormidega on tõestus lahenduse mitmekülgsusest ja usaldusväärsusest. Austraalia armee on äärmiselt perspektiivikas äripartner – neil on väga selge nägemus, kuidas nad soovivad oma lahingutehnikat moderniseerida, ning valmisolek sellesse ka investeerida. Seetõttu on Austraalia täna ja tulevikus Vegvisiri taolistele ettevõtetele väga atraktiivne turg,» sõnas Pärnamäe.