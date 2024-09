Metall pandi sellesse tekkinud pragusid parandama

Möödunud aastal avaldatud uuringus katsetasid Sandia riiklike laboratooriumide (Sandia National Laboratories) ja Texase A&M ülikooli (Texas A&M University) teadlased metalli vastupidavust, kasutades spetsiaalset transmissioon-elektronmikroskoopia vaatlustehnikat, mille käigus sikutati metallitükki otstest 200 korda sekundis. Nad jälgisid seda «iseparanemist» ülimalt väikesel skaalal - 40 nanomeetri paksune plaatinakiht pandi vaakumisse rippuma. Kunstlikult tekitatigi perioodilise koormamisega pragusid nagu need tekkivad metalli ka väsimuskahjustuste käigus. Selline perioodiline koormus põhjustab materjali väsimist ja ja pikaajalise mõju korral sellest tehtud konstruktsioonide purunemist.

Üllataval kombel hakkas umbes 40-minutilise vaatluse järel plaatinas tekkinud pragu ise kokku sulama ja ennast parandama, enne kui teises suunas pragunema hakkas. Ehk lühidalt: sellised tõmbejõud tekitasid plaatinas prao, mis ise paranes. Sandia riiklike laboratooriumide materjaliteadlane Brad Boyce kirjeldas tulemuste avaldamisel, et see oli täiesti rabav kogemus. Boyce sõnul ei osanud nad sellist nähtust oodata, kuid kinnitasid, et metallidel on oma sisemine, loomulik võime ennast ise parandada, vähemasti nanoskaalal väsimuskahjustuste korral. Kuigi need on täpselt määratletud tingimused ja me ei tea veel täpselt, kuidas see toimub või kuidas seda saaks suuremas mõõtkavas kasutada, võib iseparanevate metallide kasutuselevõtt oluliselt vähendada kulusid ja parandustööde vajadust kõikjal, alates sildadest ja mootoritest kuni telefonideni.