ARVUSTUS PlayStationi uusim mäng pakub rõõmu absoluutselt igas vanuses mängurile

Näiteks on vahel võimalik aega aeglustada, mis lubab ületada takistusi või luua uusi platvorme, et jõuda varem ligipääsmatutesse kohtadesse.

Teose tehniline külg on laitmatu. Graafika on detailne ja puhas, kaadrisagedus vankumatu ja sujuv. Audiokülg on kvaliteetne, pakkudes mõnusaid heliefekte ning meeldejäävaid muusikapalu.