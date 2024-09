Kuigi Prantsuse tuumaohutusamet (Autorité de sûreté nucléaire ehk ASN) on projektile rohelise tule andnud, vajab käivitamisprotsess täiendavaid teste, et saavutada 25-protsendiline võimsustase. Sellel nädalal alustatakse kontrollitud tuumareaktsioonide käivitamist.

Flamanville'i viivitused ja kulude ületamine

Tuumareaktsioonide käivitamise protseduurid kestavad tõenäoliselt umbes 10 tundi, selgitas EDF tuumajaamade tootmisüksuse asejuht Régis Clément pressiteates. Reaktori võimsust suurendatakse seejärel järk-järgult.

Viivitused jaama ehitamisel on seotud tehniliste probleemidega, mis on ehitusplatsil aastate jooksul esile kerkinud. Ehitusvead, sealhulgas näiteks praod jaama betoonplaatides, keevitusdefektid ja reaktori terase anomaaliad, on projekti edasiminekut pidevalt pidurdanud.

Kõik see tähendab, et Flamanville’i EPR projekti maksumus on kasvanud algsest hinnangulisest märkimisväärselt kõrgemaks. Projekti käivitamisel 2007. aastal, tollase president Nicolas Sarkozy ametiajal, hinnati kogukuludeks 3,3 miljardt eurot, kuid praeguseks ulatuvad need 13,2 miljardi euroni ning võivad kerkida isegi kuni 19 miljardi euroni. See tähendab kulude 4–6-kordset kasvu.

Vaatamata viivitustele ja kulude kasvule on EDF oma tuumatootmise prognoosi 2024. aastaks siiski tõstnud. Ettevõtte teatel ulatub toodang sel aastal 340 kuni 360 teravatt-tunnini, mis on kõrgem kui esialgne hinnang 315 kuni 345 TWh. Prognoosi tõus tuleneb peamiselt teiste töötavate reaktorite paranenud tootmisvõimekusest.

Prantsusmaa tuumaenergia strateegia

Flamanville EPR mängib Prantsusmaa tulevases tuumaenergia strateegias keskset rolli. President Emmanuel Macron on hiljuti tellinud kuus uut EPR2 reaktorit, tehes plaane ehitada veel kaheksa. EPR-tüüpi reaktorid on survega süsteemid (pressurized systems), mis on projekteeritud suurema efektiivsuse ja ohutuse saavutamiseks.

Kuid Flamanville’i viivitused panevad tulevased projektid küsimärgi alla. Seetõttu on EDFi jaoks kriitilise tähtsusega, et tuumareaktor võimalikult kiiresti elektrivõrguga ühendataks.

Prantsuse valitsus on saanud kriitikat selle eest, et uues energiapoliitikas eelistatakse tuumaenergiat tuule- ja päikeseenergiale. Valitsus väidab aga, et tuumaenergia on oluline riigi kliimaeesmärkide saavutamisel. Nagu paljud teised ELi riigid, soovib ka Prantsusmaa saavutada 2050. aastaks süsinikuneutraalsuse.